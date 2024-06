"Symbole trucizny XXI wieku". Mocne nagranie Tuska, pada deklaracja

"Fentanyl. Duch. Żuromin. To słowa symbole" - mówi premier Donald Tusk w opublikowanym na swoim profilu na platformie X nagraniu, odnosząc się do zatrzymania osób, które w Żurominie rozprowadzały śmiercionośną substancję. "To symbole tej trucizny XXI wieku, jakim jest właśnie fentanyl i inne narkotyki, które zbierają śmiertelne żniwo na całym świecie i zaczynają także w Polsce" - dodaje.