Donos na Jana Tomasza Grossa. Za "znieważenie o. Rydzyka"

Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą doniósł do prokuratury na Jana Tomasza Grossa. Historyk, zajmujący się relacjami polsko-żydowskimi miał znieważyć ojca Tadeusza Rydzyka, nazywając go "zażartym antysemitą".

- Do znieważania doszło poza granicami naszego kraju, co stanowi dodatkowy aspekt w tej sprawie - powiedział Radiu Maryja Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami. O konferencji głośno było we francuskich mediach, które jednak koncentrowały się na antysemickich wypowiedziach, jakie miały paść z widowni.