Doniesienia o Jarosławie Zielińskim. Mariusz Błaszczak ucina spekulacje

Jarosław Zieliński wiceministrem obrony? Takie zmiany miały zajść w Ministerstwie Obrony Narodowej. Odniósł się do tego szef resortu Mariusz Błaszczak. Minister napisał na Twitterze, że "bardzo ceni Jarosława Zielińskiego", ale "to on ustalam politykę kadrową MON, a nie media".

Jarosław Zieliński i Mariusz Błaszczak (PAP)

Portal Onet.pl podał, że na najbliższym posiedzeniu sejmowa speckomisja ma zaopiniować kandydaturę Marka Łapińskiego, wiceministra obrony na stanowisko szefa Służby Wywiadu Wojskowego. Jego miejsce w resorcie miał zastąpić Jarosław Zieliński, który wcześniej pełnił funkcję wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Zieliński był odpowiedzialny m.in. za policję.

Do sprawy odniósł się minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. "Bardzo cenię Jarosława Zielińskiego, pracując w MSWiA wspólnie zrobiliśmy wiele na rzecz bezpieczeństwa Polski, ale to ja ustalam politykę kadrową MON, a nie media" - czytamy na Twitterze.

Polityk zdradził również nazwisko nowego członka resortu. "Nowym wiceministrem, który zastąpi Marka Łapińskiego będzie Sebastian Chwałek" - zdradził Błaszczak.

Jarosław Zieliński został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 listopada 2015 roku. W tegorocznych wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski.

W jego miejsce wiceministrem resortu zostanie Maciej Wąsik. "Otrzymałem nominacje na zastępcę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadal też będę pełnił funkcję sekretarza Kolegium ds. służb specjalnych" - poinformował na Twitterze polityk.