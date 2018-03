Donald Tusk "widowiskowo ośmieszył" Grzegorza Schetynę. W PO chcą nowego szefa, ale się boją?

Jak to się stało, że Paweł Adamowicz ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta Gdańska bez zgody Platformy Obywatelskiej? Okazuje się, że to nie jego "widzimisię". Stać za tym ma były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

- Będzie bronił tego matecznika niczym rozwścieczona niedźwiedzica swoich dzieci. Nie licząc się z ewentualnymi negatywnymi skutkami dla partii - stwierdziła osoba z gdańskiej PO. To wszystko z obawy przed tym, że ktoś z otoczenia Schetyny miałby dostęp do informacji, które mógłby wykorzystać w wewnątrzpartyjnych rozgrywkach. Co więcej - utrudnić powrót Tuska do krajowej polityki.