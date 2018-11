Donald Tusk: UE jest najlepiej przygotowana na scenariusz bez brexitu

- Unia jest przygotowana na ostateczne porozumienie z Wielką Brytanią w listopadzie - zapowiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk. - Ale oczywiście najbardziej jesteśmy przygotowani na scenariusz, w którym do brexitu nie dojdzie - dodał.

We wtorek brytyjskie media poinformowały, że porozumienie ws. brexitu jest już gotowe, a premier Theresa May odbyła z każdym z ministrów indywidualne spotkanie w tej sprawie. W środę doszło do nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Po pięciu godzinach rozmów, brytyjski rząd poparł projekt umowy dotyczącej zasad wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.