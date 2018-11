Będzie szczyt ws. brexitu. Donald Tusk podał datę

"Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, szczyt ws. brexitu odbędzie się 25 listopada" - poinformował Donald Tusk. Celem nadzwyczajnego szczytu ma być zatwierdzenie porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.



Przewodniczący Rady Europejskiej zwrócił się też na Twitterze do "brytyjskich przyjaciół". "Chociaż jest mi przykro, że odchodzicie, zrobię wszystko, by to rozstanie było jak najmniej bolesne zarówno dla was, jak i dla nas" - napisał Donald Tusk.