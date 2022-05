Donald Tusk uderza w PiS. Sprawdził ceny

- To jest miejsce, gdzie rozmawia się o cenach. To, co uderza: w każdym miejscu w Polsce to słyszę od ludzi - że ta inflacja 15 proc., z punktu widzenia zwykłego człowieka, zwykłej polskiej rodziny, jak się idzie do sklepu, jest jednak o wiele, wiele wyższa. Te 13 proc., czy jak mówią niektórzy, 15 proc. to jest bardzo wysoka inflacja - komentował.