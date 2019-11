Donald Tusk tłumaczy powody rezygnacji z kandydowania. I wyznaje: jest mi trochę smutno

Donald Tusk we wtorek ogłosił, że rezygnuje z kandydowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Dzisiaj podziękował wszystkim, którzy jego decyzję zrozumieli i przeprosił tych, którzy poczuli się nią rozczarowani.

We wtorek Donald Tusk ogłosił, że rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich. - Podjąłem decyzję, że nie będę startował w nadchodzących wyborach prezydenckich. Możemy wygrać te wybory, ale musi być to kandydatura nieobciążona bagażem trudnych i niepopularnych decyzji - oświadczył we wtorek Donald Tusk.