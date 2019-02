Donald Tusk: Theresa May wierzy w opóźnienie brexitu. Odłożenie daty opuszczenia UE przez Wielką Brytanię może być rozwiązaniem kryzysu

Donald Tusk twierdzi, że opóźnienie brexitu byłoby „racjonalnym” rozwiązaniem aktualnego kryzysu. Szef Rady Europejskiej sądzi, że Theresa May wierzy w uniknięcie takiego scenariusza.

Donald Tusk wypowiedział się na temat wczorajszej rozmowy z Theresą May .

- Rozmawialiśmy wczoraj z premier May o wielu sprawach, włączając w to prawny i proceduralny kontekst potencjalnego przedłużenia procesu wyjścia z UE. Dla mnie jest absolutnie jasne, że jeśli nie ma większości w Izbie Gmin, aby zatwierdzić porozumienie, stajemy przed alternatywą: chaotyczny brexit albo przedłużenie — powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej w Egipcie.

- Im mniej czasu mamy do 29 marca, tym większe prawdopodobieństwo przedłużenia. To obiektywny fakt, nie nasz plan czy intencja. Uważam, że w tej sytuacji przedłużenie będzie racjonalnym rozwiązaniem. Premier May wciąż wierzy, że jest w stanie uniknąć tego scenariusza — mówił Tusk.