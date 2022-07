Donald Tusk: Tej władzy należy się proces za okradanie z pieniędzy, z węgla i z nadziei

Tusk: Ta władza mówi, że im się to należy

- Oni, ta władza mówi, że im się to należy, niejako z automatu. Z automatu, to się tej władzy należy wyrok wyborców. Z automatu to tej władzy należą się sprawiedliwe procesy przed niezależnymi sądami za to, że okradają każdego dnia polskie rodziny: z pieniędzy, z węgla, z cukru, z ciepłej wody, z nadziei, z marzeń o własnym mieszkaniu, z poczucia bezpieczeństwa. I ten wyrok zapadnie szybciej niż myślicie - zapowiada Tusk w zamieszczonym na swoim profilu na Twitterze nagraniu.