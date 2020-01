Donald Tusk sprawił "kłopot" internautce. "Nie byłam przygotowana"

Donald Tusk sprawił nie lada kłopot jednej z użytkowniczek Twittera. Kobieta zapowiedziała, że rzuci palenie, ale tylko wtedy, kiedy do obserwujących doda ją Donald Tusk. I chyba nie spodziewała się, że były premier zauważy jej post i postanowi ją sprawdzić.

Nie wywołuj Tuska z lasu - można by sparafrazować stare polskie przysłowie patrząc na to, co stało się na Twitterze. Jedna z użytkowniczek portalu zapowiedziała, że rzuci palenie, ale tylko wtedy, gdy zacznie obserwować ją Donald Tusk.