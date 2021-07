Donald Tusk przeprasza Ziobrę. "Nie miałem osobistych intencji"

Donald Tusk: proszę o zrozumienie i wybaczenie pana Ziobry

- Chciałem podkreślić wczoraj i podkreślam ponownie dzisiaj: dzieją się różne złe rzeczy w Polsce i nikt na to nie reaguje. Ja nie słyszałem po tym materiale w Onecie, żeby ktoś twardo zapytał "to jak było?", uzyskał jakąś odpowiedź, jakąś reakcję na to, co było w tych mediach? I to nie moja sprawa, ale to, że takie rzeczy przechodzą - może dlatego, że mamy lawinę różnych rzeczy - ja się tego najbardziej boję, że to powoduje przyzwyczajenie wielu Polaków i wielu polityków i wielu mediów do tego zła, które się dzieje tak systematycznie - dodał.