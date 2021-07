Powrót Donalda Tuska, a więc wojna [OPINIA]

Powrót Tuska. Nie taki dziaders, jak go malują

Umie w odpowiedni sposób balansować między puszczaniem oka do elektoratu, świadomością tego, co się o nim mówi w mediach, a nostalgicznym powrotem do "złotych lat" partii, kiedy wiedziała jak zwyciężać. Czy potrafiłby gryźć trawę i roznosić ulotki wyborcze, co zarzucił mu przedstawiciel młodej gwardii PO Franek Sterczewski? Tusk odpowiada, że to jego żywioł i zaprasza posła z Poznania do "wyjścia w teren". Czyli chyba nie taki dziaders, jak go malują.