Donald Tusk w Szczecinie. "Nie mam żadnej potrzeby odwetu"

- Łyżka dziegciu psuje całą beczkę, ta beczka jest ewidentnie zepsuta. To zjawisko pleniło się w ostatnim okresie w sposób absolutnie nie do zaakceptowania. Zapowiedź pozwu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wobec Donalda Tuska traktuję to w kategoriach histerycznych reakcji pana ministra i jednocześnie Prokuratora Generalnego. Umorzenie śledztwa dot. respiratorów to skandal. Z racji swojego zawodu wiem trochę na temat tego przedsięwzięcia. Można było kupić respiratory od wiarygodnego dostawcy z rynku medycznego, można było kupić je taniej. Wybrano operację, o której różne teorie spiskowe mówią, że nie miała służyć zakupowi respiratorów, a ukryciu czegoś innego. To skandal, ta sprawa nie zostanie zapomniana - mówił Marszałek Senatu.