Donald Tusk: Kaczyński i Morawiecki! Oskarżam was!

- Oni kłamią w sprawie migrantów. Kiedy słyszę Ziobrę i Morawieckiego, jak załamują ręce i wykorzystują tragedię naszej rodaczki w Grecji, jak oni rzucają oskarżenia na wszystkich - że za dużo migrantów mamy w Polsce! To ja zadedykuję dzisiaj te słowa tym, którzy jutro będą z Kaczyńskim i Morawieckim. Zapytajcie ich, bo to sprawa bezpieczeństwa, dlaczego oni pozwolili na kompletną utratę kontroli nad tym, kto przyjeżdża do Polski? - pytał Tusk.