Jarosław Kaczyński: UE zawiodła ws. szczepionek. Donald Tusk reaguje

- Dzięki Bogu, nie było to w jego rękach. To zaczyna być nie tylko irytujące, ale i niebezpieczne - powiedział Donald Tusk, odpowiadając Jarosławowi Kaczyńskiemu, który skrytykował wcześniej Unię Europejską ws. zakupu szczepionek.

Donald Tusk ocenił aktualną sytuację epidemiczną. Jak zdaniem byłego premiera poradziła sobie Unia Europejska i Polska? - Jesteśmy ciągle w środku tego sztormu i byłoby o wiele za wcześnie, żeby podsumować całość działań - stwierdził w TVN24 obecny przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

- UE podjęła wysiłek zorganizowania wspólnego zakupu szczepionek. Z punktu widzenia takiego kraju jak Polska, to możemy mówić o dużym szczęściu - tłumaczył.

Były szef polskiego rządu odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził niedawno, że "Unia Europejska zawiodła, żeby nie powiedzieć po prostu skompromitowała się, jeżeli chodzi o zakupy szczepionek przeciwko COVID-19".

- Dzięki Bogu, nie było to w jego rekach. To zaczyna być nie tylko irytujące, ale i niebezpieczne - odpowiedział Tusk. Dodał, że "rząd wszystko, co nas ratuje w pandemii, ma dlatego, że jest w UE". - Wspólnotę trzeba wspierać, a nie atakować. Byłbym ostrożny w krytycznym ocenianiu UE, skupiłbym się na tym, co możemy zrobić w Polsce - podkreślił były premier.

Zobacz też: Adam Niedzielski przegrywa z pandemią? Wojciech Maksymowicz podał dramatyczne dane

Mówiąc o prezesie PiS, zaznaczył, że "chciałby się dowiedzieć od wicepremiera ds. bezpieczeństwa, co takiego rząd Polski zrobił, jak to stało się możliwe, że po kilkunastu miesiącach pandemii Polska jest na szczytach tych najbardziej dramatycznych rankingów". - Lista zaniechań jest niestety dość długa. Dlaczego wciąż robimy tak mało testów na koronawirusa? - pytał Tusk.

Andrzej Dud krytykowany za słowa o pandemii. Tusk komentuje

W piątek odbyło się spotkanie Rady Gabinetowej ws. strategii walki z COVID-19. Zwołał je prezydent Andrzej Duda.

- Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej, niż się spodziewali - stwierdził po posiedzeniu Duda.

Wypowiedź prezydenta stanowczo ocenił Donald Tusk. - Jego słowa to właściwie słowa zawstydzające, tu nie ma co komentować. Dzisiaj jedyne, na co było stać prezydenta, to powiedzenie "jest nieżle". Brakuje tu biało-czerwonego szalika i powiedzenia "Polacy, nic się nie stało". A stało się - powiedział były premier.

11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tusk: Ja też tam straciłem przyjaciół

Donalda Tuska zapytano również o przypadającą na najbliższą sobotę 11. rocznicę katastrofy w Smoleńsku. - Należałoby oczekiwać od rządzących, bezpośrednio od Jarosława Kaczyńskiego, bo o Antonim Macierewiczu wolę nie mówić, aby przerwali ten ponury spektakl, czyli grę Smoleńskiem. Jest w tym coś przykrego. Ja też tam straciłem przyjaciół - oznajmił były szef rządu.

Podkreślił, że "prawda o katastrofie smoleńskiej została wyjaśniona". - Wyjaśniła to komisja niezłożona z polityków. Raport wyjaśnił przyczyny. Pozostały wątpliwości o charakterze politycznym. Staraliśmy się unikać spekulacji politycznych - tłumaczył.

Tusk odniósł się do teorii powielanych przez m.in. Antoniego Macierewicza, który niejednokrotnie mówił, że w 2010 roku w Smoleńsku doszło do zamachu. - Polityczne spekulacje przekroczyły umiar, zostały zbudowane na fundamentalnych kłamstwach. Kłamstwem smoleńskim jest teza, że oddaliśmy Rosji śledztwo. Polska prokuratura do dziś prowadzi śledztwo. Podkomisja smoleńska przedłuża i będzie przedłużała śledztwo - dodał Tusk.

Zwrócił też uwagę na pilotów, którzy "popełnili błędy w czasie próby lądowania". - Byli poddawani presji. To wynika ze wszystkich dostępnych materiałów. Prezydent Lech Kaczyński, także w rozmowie ze mną w cztery oczy, podkreślał, po tak zwanym incydencie gruzińskim, że od czasu, gdy pilot odmówił prezydentowi lotu do Tibilisi, on sam będzie podejmował decyzję, kiedy będzie latał rządowym samolotem, bo jest głównodowodzącym - wyjawił Tusk.

- Nie będę już delikatny wobec PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego - zapowiedział przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.