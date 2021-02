Donald Trump złożył ofertę Kim Dzong Unowi. Tego nikt się nie spodziewał

Nietypowa relacja łącząca Donalda Trumpa i Kim Dzong Una zadziwiała cały świat. W ostatnim czasie nowe aspekty tej relacji ujawniło BBC. Dziennikarze dotarli do świadka, który przyznał, że Trump zaproponował Kimowi"podwózkę" do Korei Północnej na pokładzie Air Force One. Propozycja ta miała paść podczas zakończonego fiaskiem szczytu w Hanoi w Wietnamie .

- Prezydent Trump zaproponował Kimowi podwiezienie do domu na pokładzie Air Force One. Prezydent wiedział, że Kim przyjechał kilkudniową podróż pociągiem przez Chiny do Hanoi, a prezydent powiedział: "Mogę cię zabrać do domu w dwie godziny, jeśli chcesz". Kim odmówił – zdradził w rozmowie z BBC Matthew Pottinger, czołowy ekspert ds. Azji w Radzie bezpieczeństwa Narodowego Trumpa.