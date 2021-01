Donald Trump wyprowadza się z Białego Domu. Media obiegły zdjęcia

20 stycznia to dzień, w którym ma dojść do zaprzysiężenie nowego prezydenta kraju, Joe Bidena. Izba Reprezentantów przegłosowała w środę artykuł impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, w którym zarzuca mu "podżeganie do powstania". Obecny prezydent już się wyprowadza. W mediach pojawiły się zdjęcia wynoszonych z Białego Domu rzeczy Trumpa.