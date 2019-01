Donald Trump przełożył tradycyjne orędzie. Prezydent USA wstrzyma się do zakończenia shutdownu

Donald Trump postanowił przełożyć tradycyjne orędzie o stanie państwa. Prezydent USA zamierza wstrzymać się do zakończenia shutdownu, czyli częściowego zawieszenia działalności rządu federalnego.

Donald Trump przełożył tradycyjne orędzie

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, postanowił wstrzymać się z wygłoszeniem tradycyjnego orędzie o stanie państwa. Zamierza poczekać do zakończenia tzw. Shutdownu, czyli częściowego zawieszenia działalności rządu federalnego. Należy zaznaczyć, że o zmianę terminu apelowała wcześniej przewodnicząca Izby Reprezentantów Demokratka, Nancy Pelosi. Trump podkreśli, iż nie szuka innego miejsca do wygłoszenia przemówienia. Uważa, że nie istnieje takie, które mogłoby konkurować z Izbą Reprezentantów pod względem historii i tradycji. Nancy Pelosi w ubiegłym tygodniu zwróciła się do prezydenta z pisemną prośba o przełożenie orędzia. W swoim apelu powołała się na obawy związane z bezpieczeństwem z powodu shutdownu oraz urlopem części personelu. Chociaż wcześniej Donald Trump nie chciał przystać na jej prośbę ostatecznie zmienił zdanie.