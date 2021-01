USA. Donald Trump opuścił Biały Dom

USA. Donald Trump opuścił Biały Dom. Kończący kadencję prezydent uda się do bazy lotniczej Andrews. Na pokładzie Air Force One Donald Trump odleci na Florydę do rezydencji Mar-a-Lago.

USA. Donald Trump opuścił Biały Dom Źródło: East News , Fot: Associated Press, East News