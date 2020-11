Don Stanislao. Protest przed domem kard. Stanisława Dziwisza

"Jesteśmy zawsze po stronie osób skrzywdzonych. Niepamięć hierarchów kościelnych, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Pan kardynał Dziwisz zasłania się niepamięcią. Ofiary pamiętają. Całe życie. Pan Dziwisz nic nie wie, nic nie słyszał i nic nie widział. To powszechne zjawisko dla kościelnych 'dostojników'. Jeśli pan Dziwisz ma dziury w pamięci, My chętnie te dziury załatamy. Odwiedzimy pana Dziwisza. Przypuszczamy, że do nas nie zejdzie. Nie szkodzi. Głośno przytoczymy pewne fakty. Dla Dziwisza zapewne niewygodne. Prawda jest jedna" - zapowiadali organizatorzy protestu, organizacja "DOŚĆ milczenia - STOP klerykalizacji Polski. Inicjatywa Obywatelska"