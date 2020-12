"Don Stanislao". Oświadczenie KEP w sprawie abpa Gądeckiego

"Arcybiskup Gądecki nic w mojej kwestii nie zrobił, a ex lege powinien 1 czerwca 2019 r. powiadomić stosowną Kongregację. Nie postąpił jak człowiek sumienia. W polskim kościele pokrzywdzeni nie mają dla biskupów znaczenia" - napisał do papieża Franciszka ofiara wykorzystywania seksualnego Janusz Szymik, a którego list opublikował Onet. Mężczyzna we wcześniejszych pismach prosił o zbadanie ewentualnych zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza, a teraz zaalarmował papieża o braku reakcji po spotkaniu z abp. Stanisławem Gądeckim w maju 2019 r.