Don Stanislao. Kolejne osoby zabierają głos w sprawie Dziwisza

Do sprawy odniósł się prof. Tomasz Polak, teolog który odszedł z Kościoła w 2007 roku. Jako poznaniak Polak (posługujący się wówczas nazwiskiem Tomasz Węcławski) był blisko skandalu, który wybuchł wobec Juliusza Paetza , który miał molestować seksualnie kleryków. Polak należał do grupy duchownych, która o sprawie chciała niezwłocznie powiadomić papieża Jana Pawła II. Niestety, ich starania okazały się nieskuteczne. Papież o zarzutach wobec Paetza miał się dowiedzieć dopiero od swojej przyjaciółki Wandy Półtawskiej.

Tomasz Polak wrócił do tych wydarzeń podczas spotkania online organizowanego przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Były duchowny wspominał o tym, że w rozmowie z kard. Josephem Ratzingerem (późniejszym papieżem Benedyktem XVI) ówczesny prefekt Kongregacji Nauki i Wiary zasugerował mu żeby listy do papieża wysłał w kilku egzemplarzach. Miałyby one trafić do kardynałów znajdujących się blisko papieża i informować ich, że ich koledzy także otrzymali kopie dokumentu. W ten sposób sprawa nie mogłaby zostać zamieciona pod dywan.

Polak, mimo że zastosował się do rad Ratzingera uważa, że głównym hamulcowym w całej sprawie był właśnie kard. Stanisław Dziwisz. To, co wówczas usłyszał z ust kardynała Polak opisuje wprost: - W ramach jednej z moich podróży do Rzymu w związku ze sprawą abp. Paetza rozmawiałem z obecnym kardynałem Dziwiszem i on zaprosił mnie na kolację do papieża. Raz tam byłem rzeczywiście. Przed wejściem tam powiedział mi: „Ani słowa o sprawach problemów poznańskich" - słyszymy na nagraniu.