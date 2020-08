Domosławice. 17-latek utopił się w Dunajcu. Znaleziono jego ciało

Nastolatek wszedł do wody z kolegami, ale nie umiał pływać. W pewnym momencie znajomi stracili go z oczu. Rozpoczęły się poszukiwania młodego mężczyzny. Jego ciało znaleziono na drugi dzień. To trzecia taka tragedia w ostatnich dniach. O mały włos nie doszło do kolejnej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Domosławice. Poszukiwania 17-latka. Znaleziono ciało (zdjęcie ilustracyjne) (East News, Fot: TADEUSZ KONIARZ)