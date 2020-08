Bydgoszcz. Jezioro Jezuickie. Mężczyzna utonął podczas pływania na materacu

Jezioro Jezuickie to popularne miejsce wypoczynku wśród bydgoszczan. Położony pod Bydgoszczą akwen w niedzielę był oblegany przez plażowiczów. Niestety, doszło do dramatycznej sytuacji. Mężczyzna pływając na materacu wpadł do wody. Jak informuje portal bydgoszcz.naszemiasto.pl, na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej.