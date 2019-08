Domecko. Makabryczne znalezisko na Opolszczyźnie. Z potoku wyłowiono zwłoki

Domecko. W Prószkowskim Potoku znaleziono zwłoki mężczyzny. Okoliczności zdarzenia badają śledczy.

Do makabrycznego znaleziska doszło w środę około godziny 14. Z Prószkowskiego Potoku wyciągnięto zwłoki mężczyzny.

Ciało należy do 73-letniego mężczyzny. - Na razie nic nie wskazuje na to, by w zdarzeniu brały udział osoby trzecie - dodał st. aspirant Brandys. Wkrótce ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.