Dom z Widokiem: komfortowa willa dla wymagających

Marzenia o komfortowym, funkcjonalnym i niekłopotliwym w eksploatacji domu byłyby trudne do zrealizowania bez odpowiedniego projektu. Sprawdźmy dlaczego warto postawić na Dom z Widokiem.

Jednym z argumentów wysuwanych przez architektów jest fakt, że gotowy projekt domu to propozycja niezwykle przyjazna Inwestorom ze względu na sprawdzone wcześniej rozwiązania. W ten sposób nie tylko dość znacznie skraca się czas oczekiwania na dokumentację projektową, ale i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas budowy. Jedną z ciekawszych ofert na nowoczesną i luksusową willę, która nie będzie generować dużych kosztów eksploatacyjnych jest właśnie kolekcja Dom z Widokiem z Pracowni Architektonicznej MG Projekt.

Dom z Widokiem sprawdzony przez Budujących Wiele osób zastanawia się czy rzeczywiście warto zdecydować się na projekt gotowy kosztem w pełni unikatowego, wykonanego na zamówienie. Należy wyraźnie podkreślić, że projekt typowy to po prostu sprawdzone i pewne rozwiązanie; co więcej, można go dopasować do swoich oczekiwań modyfikując dokumentację. Taki jest właśnie Dom z Widokiem, który broni się dzięki swojej historii realizacji w bardzo różnych warunkach: na mniejszych i większych działkach, nawet dość trudnych do zabudowy. Warto skontaktować się z osobami, które są w trakcie inwestycji, albo zdążyły dom już wybudować; dzięki temu przyszły Inwestor ma możliwość obejrzenia domu nie tylko na wizualizacjach, ale również na żywo.

Dopasowanie domu do własnych potrzeb Bardzo dużą zaletą projektu z tej kolekcji jest jego wariantowość. Inwestorzy mają zatem do wyboru kilka wersji, oraz wariantów projektu, a to oczywiście umożliwia doskonałe dopasowanie bryły budynku do wymogu konkretnej działki, a także do indywidualnego gustu i potrzeb każdej zainteresowanej osoby. I tak, dostępne są warianty przewidujące pomniejszoną wersję powierzchni użytkowej o niemal 30% w stosunku do pierwotnej koncepcji, więc sprawdzą się na trochę mniejszych działkach. Dzięki temu pozwolą też ograniczyć koszty budowy bez rezygnacji z unikatowego wyglądu willi. Warto podkreślić, że zmniejszona powierzchnia w żadnym aspekcie nie wiąże się z obniżeniem funkcjonalności budynku. To doskonała opcja dla osób, którym szczególnie zależy na oszczędnościach podczas budowy albo dla tych, którzy nie potrzebują tak dużej powierzchni użytkowej. Sprawdzi się także na trudniejszych działkach z niezbyt korzystną orientacją wjazdu względem nasłonecznienia, a tym samym z ogrodem z przodu bądź z boku budynku. Z kolei jedna z wersji Domu z Widokiem przewiduje możliwość ustawienia budynku tak, aby w zależności od sytuacji można było zlokalizować ścianę z drzwiami wejściowymi i bramą garażową frontem bądź bokiem do drogi dojazdowej. Takie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie na działce z niekorzystnym nasłonecznieniem czy też z ogrodem umiejscowionym z tyłu domu. Można również zdecydować się na wariant nieco węższej, ale za to wydłużonej o prawie 2 m bryły. Jednocześnie budynek będzie miał zmniejszone nachylenie połaci dachowych, więc okaże się trochę niższy, co nada mu bardzo zgrabnego wyglądu. Ciekawie też prezentuje się wersja Domu z Widokiem z dużym kątem nachylenia dachów, co pozwala wyodrębnić dodatkowe pomieszczenia na zaadaptowanym poddaszu użytkowym. To z pewnością zainteresuje Inwestorów myślących o przyszłości, którzy przewidują powiększenie rodziny albo szukają dobrego i spokojnego miejsca na pracownię czy biuro domowe.

Oczywiście jest także dostępna wersja domu w lustrzanym odbiciu, z częściowym podpiwniczeniem lub głębszą piwnicą i powiększonym garażem. Warto przejrzeć wizualizacje, aby wybrać najlepszy projekt domu. Jak widać, kolekcja gotowych projektów Dom z Widokiem jest na tyle zróżnicowana i obszerna, że nie ogranicza Inwestora i pozwala na optymalne dopasowanie danego wariantu zarówno do wymogów konkretnej działki, jak i potrzeb domowników. To solidna, bardzo nowoczesna i komfortowa propozycja, którą można zrealizować za rozsądne pieniądze.

Zmiany w projekcie i adaptacja

Zdarza się, że gotowy projekt wzbudza zainteresowanie, ale Inwestor nie jest do końca przekonany co do zaproponowanego rozmieszczenia czy wielkości okien, albo rodzaju pokrycia dachowego. Nie stanowi to najmniejszego problemu, ponieważ zamawiając Dom z Widokiem automatycznie uzyskuje się bezpłatną zgodę na modyfikację projektu. Spokojnie można zmienić np. układ ścian wewnętrznych działowych, zmodyfikować ilość czy usytuowanie poszczególnych pomieszczeń, otworów okiennych lub drzwiowych bądź zdecydować się na zmianę materiałów wykończeniowych. W ten sposób łatwo dopasować projekt do wizji każdego Inwestora. Co więcej, można mailowo, przez czat, telefoniczne lub osobiście skonsultować z architektem wykonalność określonych zmian.

Nowoczesność i elegancja

Dom z Widokiem przyciąga wzrok swoją niezwykle wysmakowaną bryłą. Jej lekki charakter może się kojarzyć z eleganckim budownictwem, tak typowym dla krajów basenu Morza Śródziemnego. To ogromna zaleta projektu, ponieważ dom wyróżni się pośród wielu innych, sąsiednich budynków, wyjątkowym stylem i przynajmniej duchem pozwoli przenieść się tam, gdzie słońce świeci mocniej. Nawet w pochmurne i deszczowe dni jasna elewacja rozświetli przestrzeń wokół budynku i będzie nastrajać pozytywnie wszystkich domowników. Dom z Widokiem jest też interesującym spojrzeniem na nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Nowoczesność nie przejawia się w nim poprzez ekstrawaganckie pomysły, które mogłyby się spodobać zaledwie garstce Inwestorów, ale ma charakter bardzo uniwersalny. Dzięki temu zwraca też uwagę osób ceniących sobie klasykę i tradycyjne koncepcje. Dążenie do swoistej harmonijności sprawia, że bryła domu prezentuje się wyjątkowo elegancko i w sposób bardzo wyważony. Można wręcz powiedzieć, że nie ma detalu, który zakłócałby gustowność projektu.

Dom z pięknym widokiem dzięki otwarciu na otaczający ogród

Dom z Widokiem ma charakter miejskiej lub podmiejskiej willi idealnie wtopionej w otaczający ją ogród. Bezsprzeczną zaletą domów z tej kolekcji są duże przeszklenia, dzięki którym wnętrza nie tylko stają się pełne światła, jasne i funkcjonalne, ale jednocześnie nabierają eleganckiego rysu i lekkości. Przeszklenia optycznie powiększają pomieszczenia, więc salon będzie wyróżniał się przestrzennością. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden walor dużych transparentnych płaszczyzn: dzięki nim w niewymuszony i zarazem magiczny sposób łączy się przestrzeń salonu z tarasem oraz ogrodem. Piękno ogrodowej zieleni można podziwiać przez cały rok, także w jej romantycznej, śnieżnej szacie. Poza aspektem estetycznym i komfortu przebywania w pomieszczeniu z dużymi przeszkleniami, należy jeszcze podkreślić, że takie rozwiązanie niesamowicie uspokaja, ponieważ wprowadza do wnętrza niezwykle harmonijny i spokojny ton. Wbrew pozorom nie trzeba obawiać się ciekawskich spojrzeń sąsiadów, nawet jeżeli dom ma stanąć obok innych, ponieważ kiedy nie ma możliwości aby przeszklone strefy ukryć przez wzrokiem sąsiadów, można założyć folie ochronne działające na zasadzie lustra weneckiego. Ma to jednocześnie tę zaletę, że zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu wnętrza latem, co bywa kluczowe przy lokalizacji od południa lub południowego zachodu. Przeszklenia łączące salon z ogrodem oraz duże okna narożne z podziałami to wizytówka serii Domów z Widokiem.

Funkcjonalne pomysły na zagospodarowanie wnętrza

Miło wchodzić do domu przez otwarty i przeszklony wiatrołap, ponieważ takie rozwiązanie nie działa przytłaczająco. W Domu z Widokiem wyodrębniono niezwykle praktyczne pomieszczenie pomocnicze, jakim jest szatnia. Wnętrze zostało podzielone na część dzienną z wydzieloną strefą gospodarczą oraz część nocną z sypialniami na piętrze. W poszczególnych wariantach kolekcji widać różne pomysły na organizację przestrzeni, ale w każdym przestrzeń dzienna składa się z rozległego salonu, komfortowej w użytkowaniu i bardzo eleganckiej kuchni z wyspą, jadalni i holu ze schodami. W niektórych wariantach dodatkowo przewidziano antresolę. Na parterze można również zlokalizować gabinet. Ponadto mamy przestronną łazienkę, garderobę i pralnię z wyjściem prowadzącym do ogrodu i schodami na strych. W niektórych wersjach domu schody na strych prowadzą z garażu, który ma połączenie z pralnią. Warto podkreślić, że w obszernym garażu została wydzielona wygodna część magazynowa. Z kolei przy kuchni znajduje się dość pojemna spiżarnia, co z pewnością docenią osoby uwielbiające przygotowywać samodzielnie posiłki, czy domowe przetwory. Oczywiście spiżarnia doskonale też się sprawdzi jako miejsce na zapasy produktów spożywczych. Na parterze zlokalizowana jest również duża kotłownia z piecem gazowym. Piętro Domu z Widokiem to prywatne pokoje domowników: zaplanowano trzy niezwykle komfortowe i wyjątkowo ustawne sypialnie, a ponadto bardzo praktyczny apartament Master Bedroom z przestronną łazienką i garderobą. W tym domu uwzględniono także drugą łazienkę na piętrze, dzięki czemu uniknie się nerwowego czekania na wolną łazienkę w godzinach porannych, kiedy liczy się każda sekunda, aby zdążyć do pracy lub do szkoły. W wariantach, w których zaprojektowana została antresola można uzyskać dodatkowe pomieszczenie, kosztem pustki nad salonem. Warto podkreślić, że zastosowanie mocnego stropu pomiędzy parterem a piętrem umożliwia dowolną aranżację piętra, ponieważ łatwo przestawić ścianki działowe.

Eleganckie detale w Domu z Widokiem

Elementem uwydatniającym estetykę projektu jest z pewnością zorganizowanie części wejściowej i tarasowej z osobnymi półotwartymi dziedzińcami. Uwagę zwraca również jasna elewacja urozmaicona ciekawymi detalami, jak drewniane wykończenia czy boniowanie tynku. Wszystkie wersje kolekcji Dom z Widokiem charakteryzują się nowoczesnym, ale jednocześnie niezwykle stonowanym wykończeniem. Dzięki temu bryła budynku prezentuje się nie tylko elegancko, ale jest także bardzo wyważona. Jej zwieńczeniem jest łagodny dach wielospadowy z szerokimi okapami, który można wykończyć dachówką ceramiczną czy też blachą na rąbek.

Koszty użytkowania Domu z Widokiem

Projekt powinien zainteresować osoby, którym zależy na tym, aby dom nie tylko pięknie się prezentował, wzbudzał zachwyt swoim wyglądem i był świetnie rozplanowany, ale także nie generował zbyt wysokich rachunków. Znaczenie mają przede wszystkim wydatki związane z energią potrzebną na ogrzanie wnętrza, funkcjonowaniem wentylacji mechanicznej, a także energię konieczną do ogrzewania wody i wykorzystywaną do chłodzenia w przypadku domu z klimatyzacją. Wszystkie warianty Domu z Widokiem zakładają zużycie energii użytkowej na poziomie wskaźnika EUco poniżej 70 KWh/m²rok, co oznacza, że dom ma charakter budynku energooszczędnego. To zdecydowanie jeden z najważniejszych walorów tej propozycji, ponieważ domownicy będą mieć zagwarantowaną nie tylko ogromną wygodę mieszkania i wysoką estetykę, ale także nie będą musieli się martwić o wysokie wydatki eksploatacyjne. Warto podkreślić, że warianty projektu z tej kolekcji uwzględniają zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. To oznacza łatwe dostosowanie do standardu NF40, aby dom był niskoenergetyczny, a więc taki, który potrzebuje poniżej 40 kWh rocznie ciepła dla celów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na każdy 1 m2 powierzchni użytkowej. Dzięki temu jeszcze bardziej oszczędza się na wydatkach związanych z eksploatacją budynku, a ponadto dostosowuje się do trendu energooszczędności i zaostrzonych norm. Przy dostosowaniu do standardu NF40 konieczne będą dodatkowe izolacje przegród zewnętrznych czy zmiana okien na cieplejsze.

Dlaczego warto zainteresować się Domem z Widokiem?