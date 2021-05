Dom Marii Skłodowskiej-Curie. Wiele chętnych do kupna

Konieczna jest wymiana podłóg i posadzki, naprawa dachu i fasady, w tym niewielkiego ganku, przez który wchodzi się do domu. Do tego dochodzi położenie izolacji. "To gigantyczne przedsięwzięcie. Prace trzeba prowadzić od parteru po strych" – wyjaśnia w mediach Daniel Cazou-Mingot i dodaje, że ten dom ma swoją duszę i atmosferę, ale jego stan nie zachęca do kupna. "Komuś musi żywiej zabić serce na ten widok. Trzeba mieć odpowiednią wrażliwość i romantyczną naturę, aby go kupić".