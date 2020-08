Dolnośląska prokuratura oskarżyła dwie osoby o planowanie zabójstwa zastępcy Zbigniewa Ziobry

Zlecili zabójstwo zastępcy Zbigniewa Ziobry?

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Włodzimierz Czarzasty: Panie prezydencie, niech mnie pan pozytywnie zaskoczy

Motywem P. do zabójstwa prokuratora krajowego miała być, według śledczych, obawa, że ten nie dopuści do przedterminowego zwolnienia P. To właśnie Święczkowski, pracując w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dokładał wszelkich starań, by skazać Grzegorza P. Więzień obawiał się, że prokurator krajowy będzie chciał wznowienia innej prowadzonej przeciw niemu sprawy, która została wcześniej umorzona.