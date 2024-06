Dokumenty miały być tajne. Nowe rewelacje z Niemiec o Nord Stream 2

Przeciwko projektowi zaprotestuje wówczas premier Słowacji Robert Fico. W maju 2016 roku urzędnicy radzą Gabrielowi, by zwrócił się do Polski i Słowacji, bo "jeśli interesy tych dwóch krajów zostaną spełnione, wszelki opór powinien zniknąć". Niedługo potem Gabriel pisze do Ficy, że Nord Stream 2 zamieni Słowację w "hub gazowy".