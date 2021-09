"Dokonują rozbioru Polski". Prof. Rzepliński po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

"Tylko jeden skutek wniosku premiera"

Z kolei prof. Ewa Łętowska w rozmowie z Wirtualną Polską zwraca uwagę, że sens wniosku złożonego przez premiera jest wątpliwy. - Wszystko, co jest w nim napisane, to wyraz albo niewiedzy, albo jakiegoś złudzenia. Jeśli władza polityczna twierdzi, że jej zamiarem nie jest doprowadzenie do polexitu, to po co składa wniosek, którego uwzględnienie może spowodować tylko jeden skutek - upoważnienie do wypowiedzenia traktatu? Nie wiem, czy władza jest aż tak niemądra, jeśli chodzi o skutki działania prawa, czy chodzi wyłącznie o interes polityczny, żeby natłuc brudnej piany. Być może to efekt braku wykształcenia - komentuje sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.