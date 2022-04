Dokąd Rosjanie wyjadą na wakacje? Jest lista krajów

Serbia dołączyła później

Przypomnijmy, że Unia Europejska zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję w niedzielę 27 lutego. Do blokady przyłączyły się również Macedonia i Czarnogóra, które nie są w UE. Inaczej postąpiła Serbia, która realizowała loty do Rosji prawie do końca marca.