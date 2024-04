Liczył na przełom w karierze. Pracownik muzeum z Niemiec gorzko pożałował

Pinakothek der Moderne to miejsce, które prezentuje sztukę XX i XXI wieku. Jako pracownik działu technicznego, 51-latek miał swobodny dostęp do galerii poza godzinami jej otwarcia. Postanowił to wykorzystać. Wczesnym rankiem, nie budząc podejrzeń, umieścił swój obraz o wymiarach 120 na 60 cm na ścianie jednego z korytarzy. W ten sposób, jak donosi brytyjski dziennik "The Guardian", chciał zwrócić uwagę szerszego grona odbiorców na swoją twórczość i dokonać przełomu w karierze.