"Dobry samogon". Reagują na pomysł Kołodziejczaka

Legalna produkcja bimbru? Zdania są podzielone

Zamysł lidera Agrounii nie przypadł do gustu posłowi PiS. W rozmowie z "Faktem" Bolesław Piecha, który w latach 2005-2007 był wiceministrem zdrowia, podkreślił, że alkohol to trucizna, o czym Kołodziejczak "pewnie nie wie, ale może się wyedukuje". - Aparaturka i samemu sobie coś robić? Tak to było za komuny. Ja to pamiętam, ale pan Kołodziejczak chyba nie - skomentował temat "bajek pana Kołodziejczaka".