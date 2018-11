Dobry głos dla firm. Twoją opinię wyśpiewają gwiazdy muzyki

Na przekór wszechobecnemu hejtowi w sieci każdy z nas może podzielić się dobrą opinią o firmie, z którą ostatnio miał do czynienia. To, co napiszemy, może stać się tematem piosenki, którą zaśpiewa Mela Koteluk lub Paweł Domagała. Czasu nie pozostało zbyt wiele, bo akcja kończy się 30 listopada.

Mela Koteluk śpiewa już opinię dla firmy Szyjemy Sukienki

– Nawet zadowoleni z produktu czy usługi, rzadko zostawiamy pochlebną opinię w sieci. Łatwiej jest nam krytykować, niż chwalić. Z badań przeprowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego wynika, że aż 46 proc. z nas zostawiło w sieci negatywny komentarz na temat firmy. Chcemy to zmienić dlatego w akcji społecznej Dobry głos dla firm zachęcamy Polaków do wystawiania dobrych opinii w internecie – mówi Barbara Pasterczyk, dyrektor odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

W akcji "Dobry głos dla firm" Mela Koteluk i Paweł Domagała zachęcają do pisania pozytywnych opinii o ulubionych firmach, a następnie zamieniają je w piosenki i nagrywają krótkie klipy.

Pozytywny głos ma mniejszą siłę?

Dlaczego jesteśmy tak krytyczni w internecie wobec nieznanych nam osób i firm? Eksperci z Akademii Leona Koźmińskiego uważają, że Polacy nie mają motywacji do dzielenia się pozytywnymi doświadczeniami. Negatywne komentarze wynikają często z chęci powetowania straty oraz ostrzeżenia innych przed nietrafionym wyborem czy źle wykonaną usługą. Udzielaniu krytycznych komentarzy sprzyja internetowa anonimowość.

– Chcielibyśmy to zmienić i zmotywować Polaków do tego, żeby chwalili firmy, doceniali to, co robią, i dzielili się pozytywnymi opiniami na ich temat. Mamy poczucie, że brakuje nam nawyku dawania pozytywnego feedbacku i naszym celem jest odwrócenie tego trendu – tłumaczy Anna Witecka z ING Banku Śląskiego.

Szczególnie że decydując się na zakup towarów lub usług, w dużej mierze kierujemy się opiniami zamieszczonymi w sieci. Te mają zaś ogromne znaczenie, bo jak wynika z badań przeprowadzonych przez magazyn "E-commerce Polska", ponad połowa z nas uważa, że tego rodzaju oceny w największym stopniu budują wiarygodność sprzedawcy. Dla biznesu kluczowe znaczenie mają oczywiście pozytywne komentarze, ale siła ich oddziaływania jest znacznie mniejsza niż komentarzy krytycznych. Doskonale widać to choćby na portalach aukcyjnych. Kilka negatywnych komentarzy może zepsuć reputację i zniszczyć firmę, która do tej pory miała tysiące zadowolonych klientów.

Szerzą opinie jak muzykę

Twórcy wspomnianego raportu oceniają, że do wystawiania pozytywnych ocen Polaków skłania głównie altruizm. Chcemy w ten sposób pomóc innym konsumentom dokonać dobrego wyboru i uniknąć zakupowej wpadki. Istotną motywacją jest także pragnienie wsparcia lokalnej przedsiębiorczości lub znanego nam osobiście sprzedawcy.

– Opinie mogą być pozytywne lub negatywne, ale dopóki są konstruktywne, mają duży sens. Dzielenie się dobrymi opiniami jest w interesie nas wszystkich, ponieważ odwraca negatywny trend hejtu oraz skutecznie motywuje firmy do robienia lepszych rzeczy, na czym zyskują konsumenci – zwraca uwagę dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego.

– Dlatego zachęcamy konsumentów do wspierania firm dobrymi opiniami. To one pomagają przedsiębiorcom pozyskać więcej klientów i się rozwijać, dlatego zadbaliśmy o to, żeby niosły się po sieci jak muzyka – dodaje Barbara Pasterczyk.

Posłuchaj swojego komentarza

Swoje opinie internauci mogą publikować na stronie www.glosdlafirm.pl lub za pomocą chatbota przez aplikację Messenger. Jak brzmią te, które już dziś znalazły się na stronie?

"Kiedyś te ubrania były moim marzeniem, dziś są uzależnieniem!" – pisze Karolina dla firmy Echo.

"Miejsce z dobrą energią! Spokój w sercu warszawskiego cyklonu!" – tak o kluboksięgarni Wrzenie Świata wypowiada się Julian.

A to już opinia Sylwii o Bike Park: "Fantastyczne miejsce! Twój rower zostanie potraktowany, jakby był najważniejszy na świecie!".

Te najlepsze i najciekawsze zostaną wyśpiewane przez Melę Koteluk i Pawła Domagałę, którzy w taki oto sposób zachęcają do wystawiania opinii.

Miniteledyski z wybranymi komentarzami publikowane są na stronie internetowej akcji oraz na kanale ING Banku Śląskiego na YouTube.

Mela Koteluk śpiewa już opinię dla firmy Szyjemy Sukienki:

Paweł Domagała dla firmy Soczewka Kuchnia + Bar.

W sumie takich materiałów ma być blisko 70. Autorzy wyróżnionych opinii otrzymają w podziękowaniu karty Spotify Premium.Organizatorzy akcji dodają, że warto też pamiętać o tym, że każda opinia, ta dobra, ale i ta krytyczna, napisana szczerze, jest w interesie zarówno konsumentów, jak i firm. Bo to właśnie pozytywny odzew skuteczniej niż negatywne komentarze motywuje firmy do rozwoju. W efekcie zachęcone firmy dostarczają klientom lepsze produkty i usługi, a sami konsumenci, dzięki wzajemnym komentarzom, łatwiej wybierają te najlepsze dla siebie.