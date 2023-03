Dobre wieści dla PiS-u. Notowania poszły w górę

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby cieszyć się 34,4 proc. poparciem. To więcej o 1 punkt procentowy niż w badaniu ze stycznia 2022 roku.