Do zapłaty pół miliona. Fin z rekordowym mandatem za prędkość

Kwota mandatu zależna od dochodu

W Finlandii przekroczenie dozwolonej prędkości do 20 km/h skutkuje mandatem w wysokości do 200 euro (ponad 890 zł). Powyżej tego limitu kara uzależniona jest od dochodu sprawcy wykroczenia. I tak najbogatszy człowiek Wysp Alandzkich, którego licznik auta wskazał 82 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h, musi zapłacić 121 tys. euro, czyli ponad 540 tys. zł. Fakt, że był recydywistą, dodatkowo go obciążył.