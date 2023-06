Suszarka grozy na niemieckim balkonie. 1,5 roku leżał martwy na sofie

Ciało 70-latka z Chemnitz ujawnione zostało dopiero po tym, jak do kamienicy wprowadzili się nowi lokatorzy - Mandy i Maurice. Młoda para zwróciła uwagę, że od lutego na balkonie sąsiada stoi suszarka na pranie, na której od miesięcy zalegają te same ubrania. To oni zadzwonili w końcu pod numer alarmowy.