Pogoda jak zimą. Śnieg nie tylko na południu

Pogoda w tym tygodniu raczej nie przyniesie ze sobą wiosennej aury. Zima wróci do Polski już we wtorek - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W zachodniej części kraju termometry wskażą od 7 do 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia. We wschodniej - około 6 st. C.