Upały to nie wszystko. Mamy najnowszą prognozę

Wracają upały. W nocy będzie jednak zimno

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C miejscami na północy, przez około 26 st. C w centrum, do 30 st. C na zachodzie i południu. Chłodniej będzie na Półwyspie Helskim - 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków północnych, na pozostałym obszarze z kierunków wschodnich.