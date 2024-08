Alarm we Włoszech. Tylu ostrzeżeń jeszcze nie było

Ministerstwo Zdrowia we Włoszech podniosło alarm do najwyższego możliwego poziomu, kierując ostrzeżenie do wszystkich mieszkańców bez wyjątku - nie ograniczając się tylko do grup ryzyka takich jak seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi czy dzieci. W poniedziałek alarm ogłoszono m.in. dla Rzymu, Bolonii, Genui czy Florencji, a w dalszej kolejności lista będzie rozszerzona o Neapol, Mediolan czy Wenecję.