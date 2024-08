Ratownik pokazał zdjęcie kolonii. "Na usta ciśnie się tylko jedno słowo"

Pogoda w sobotę i niedzielę nie we wszystkich nadmorskich kurortach dopisywała. W Ustce panował silny wiatr, co sprzyjało powstawaniu wysokich fal i prądów ścinających z nóg. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych wprowadzono zakaz kąpieli - bez względu czy były to kąpieliska, czy miejsca niestrzeżone.