Do CBA lepiej teraz napisać niż przyjść osobiście. Służby na wojnie z koronawirusem

To, że funkcjonariusze służb narażają życie, to nie nowość. Obecnie, w czasie stanu epidemii każde ich wyjście do pracy stanowi także zagrożenie dla zdrowia i życia najbliższych. Dlatego takie formacje, jak CBA czy polska policja, zachęcają, by ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami, które chcą zgłosił przypadek korupcji bądź przestępstwo. Problemem, o którym alarmują szeregowi funkcjonariusze, jest brak środków ochrony osobistej.

Wojciech J. uważa, że szef CBA Ernest Bejda świadomie nie dopełnił służbowych obowiązków (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)