Dlaczego Mateusz Morawiecki uciekł przed rolnikami? "Zaskoczyliśmy ochronę"

Po incydencie z protestem rolników podczas otwarcia obwodnicy we Wrześni pojawiły się pierwsze wątpliwości co do profesjonalnego zachowania ochrony premiera Mateusza Morawieckiego. Jeden z rolników wymachując flagą, przedarł się blisko VIPów, po czym premier został ewakuowany, a uroczystości przerwano.

Ochrona premiera Mateusza Morawieckiego była wyraźnie zaskoczona nagłym pojawieniem się rolników Źródło: Agencja Gazeta , Fot: Łukasz Cynalewski