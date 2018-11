"Dla żartu" upili dwulatka. Usłyszeli zarzuty

Dwuletni chłopczyk trafił do szpitala w stanie silnego upojenia alkoholowego. Mężczyźni, pod opieką których znajdowało się dziecko, początkowo twierdzili, że chłopiec sam sięgnął po alkohol, jednak szybko wyszło na jaw, że ktoś napoił go wódką.

W wersję opiekunów nie uwierzyła policja. Po przesłuchaniu świadków ustalono, że chłopiec podszedł do dwóch znanych mu mężczyzn, którzy pili alkohol za sklepem. Jeden z nich wlał wódkę do kieliszka i "poczęstował" nim szkraba. Jak informuje policja, 2-latek prawdopodobnie wypił trzy kieliszki. Dziecko trafiło do szpitala. Miało we krwi prawie 2 promile alkoholu.