"Die Zeit": Czy PiS wejdzie do międzynarodówki nacjonalistów? Pisze o Kaczyńskim

"Dawniej nacjonaliści chcieli zniszczyć UE, teraz marzą o tym, by ją opanować. Czy Matteo Salviniemu uda się zmontować szeroki sojusz prawicowych partii?" - zastanawia się "Die Zeit". Opisuje spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Do tej pory nacjonaliści wykorzystywali Parlament Europejski do mieszania w polityce ich krajów pochodzenia. Obecnie są silni w swoich krajach i chętnie odwróciliby kolejność. Najbardziej pali się do tego właśnie Salvini - czytamy.