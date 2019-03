"Die Welt": Anja Rubik prowokuje PiS ws. seksu

Modelka Anja Rubik jest ikoną kampanii na rzecz wychowania seksualnego. Propagujący katolickie wartości PiS uważa jej działalność za prowokację. W Polsce toczy się "wojna kulturowa" - pisze "Die Welt".

"W kampanii chodzi o to, co w większości innych krajów UE jest oczywistością, natomiast w Polsce uważane jest za zniewagę: o uświadomienie. W polskich szkołach jest to temat tabu. Kto w Polsce opowiada się za wychowaniem seksualnym, naraża się na niebezpieczeństwo, że przedstawiciele rządu zarzucą mu 'popieranie pedofilii'" - pisze w internetowym wydaniu "Die Welt" Philipp Fritz.