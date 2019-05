Die Welt: Ambasador Przyłębski "hardcorowym nacjonalistą"

Ambasador RP Andrzej Przyłębski jest dla Niemców "hardcorowym nacjonalistą", a dla swoich rodaków "całkiem normalnym Polakiem" - pisze Henryk M. Broder w "Die Welt". Dyplomata złożył wizytę w Eberswalde i znów nie uniknął kontrowersyjnych słów.

Poszukiwacz prawdy

"Die Welt" relacjonuje obszernie wystąpienie ambasadora poświęcone sytuacji w Polsce w minionych 30 latach. Zdaniem Przyłębskiego po rewolucji przy Okrągłym Stole z komunistami zawarto "zgniły kompromis", co doprowadziło do "podziału łupów", a tym samym do sytuacji, w której "bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi".