Didier Reynders w Sejmie. Oto co usłyszał od posłów PiS

- Na stronie 31 raportu wyrażono zaniepokojenie z powodu zatrzymań podczas pokojowych demonstracji. Na jakiej podstawie sądzi pan, że były one pokojowe? Podczas tych manifestacji dochodziło do niszczenia mienia. Do dzisiaj na biura poselskie PiS dokonuje się agresywnych najść, niszczenia mienia tych biur - mówiła Czerwińska. - Również dochodzi do najść na domy członków PiS. Takim haniebnym przykładem jest to, co spotkało siedzącą obok mnie panią poseł Annę Milczanowską, która pełniła swoje obowiązki w Sejmie, była w Sejmie, o czym wszyscy wiedzieli. W tym czasie do jej domu przyszła grupa zorganizowana przez szefową struktur PO w tej miejscowości. W tym domu była córka pani poseł, która ma zespół Downa. Dlatego jeszcze raz zwracam się z prośbą, a może bardziej z oczekiwaniem, żeby państwo szanowali wolę Polaków do tego, żeby wymiar sprawiedliwości został zreformowany - dodała.