Deszcze i burze znów nad Polską. Zmiana aury jeszcze przed weekendem

Po weekendzie deszcz zelżeje

Taka aura utrzyma się co najmniej do niedzieli. Później z zachodu na wschód przewędruje nowy front. Pomimo większego zachmurzenia, będzie dość ciepło. W niedzielę synoptycy prognozują od 22 do 27 st. C, a w poniedziałek od 20 do 26 st. C.